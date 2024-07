En plus d’iOS 18 il y a 48 heures et watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2 hier, Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 3 (build 24A5289g) de macOS Sequoia sur Mac. Elle est disponible pour les développeurs et débarque deux semaines après la première version.

Apple ne dit pas encore quelles sont les nouveautés de cette version. La précédente avait été l’occasion d’avoir la fonction de recopie d’écran de l’iPhone. Il est ainsi possible d’avoir l’écran de son iPhone sur Mac et de le contrôler avec la souris. Les notifications sont également accessibles dessus, le tout sans la nécessité de déverrouiller le téléphone.

À voir donc ce que la version du jour va nous proposer en ce qui concerne les nouveautés et les améliorations. Il faudra attendre de l’installer pour voir ce qu’elle propose.

Pour installer la bêta de macOS Sequoia, assurez-vous d’avoir un compte développeur (ou d’enregistrer votre compte Apple sur le programme gratuit dédié). Si c’est le cas, rendez-vous dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels. Au niveau de la ligne de la section « Mise à jour bêta », cliquez sur la lettre « i ». Cliquez sur le menu déroulant et sélection l’option des bêtas pour les développeurs. Revenez en arrière et vous pourrez lancer le téléchargement.