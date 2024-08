L’Apple TV ne propose pas de navigateur (c’est un vrai manque) et ne sait pas non plus partager du contenu vers des iPhone, iPad ou Mac. Un boitier fermé en somme, qui bénéficie uniquement ds possibilités d’AirPlay. Avec tvOS 18 cependant, de nouvelles fonctions de partage font leur apparition. Comme l’ont remarqué certains développeurs, un nouveau bouton placé dans la description des vidéos immersives (initialement pour le Vision Pro) permet aux utilisateurs d’accéder à une fiche détaillée du casque XR d’Apple. Ce qui est nouveau ici, c’est que ce bouton redirige le lien vers l’iPhone ou l’iPad de l’utilisateur. « La bêta développeur de tvOS 18 d’aujourd’hui offre un aperçu de certaines intégrations potentiellement très spéciales, y compris la capacité de distribuer des médias liés comme des livres, des bandes sonores et des expériences AR à l’iPhone et à l’iPad, » a déclaré un développeur dans un post publié sur Threads.

Ce partage se limite donc pour l’instant à cette fiche explicative du Vision Pro, mais cela signifie tout de même que la fonction est implémentée dans tvOS 18 et donc qu’Apple n’aurait pas grand chose à faire pour ouvrir les vannées et autoriser le partage de n’importe quel contenu de l’Apple TV vers l’iPhone ou l’iPad. Pour rappel, tvOS 18 propose aussi les sous-titres « intelligents », l’affichage en 21:9, une app Fitness+ largement revue au niveau de l’interface, de nouveaux économiseurs d’écran, etc.