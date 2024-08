Après un premier démarrage en juin, Samsung et LG ont réellement lancé ces dernières semaines la production des écrans OLED que l’on retrouvera sur les différents iPhone 16, selon ETNews.

Les prévisions d’Apple concernant les livraisons des iPhone 16 pour cette année sont d’environ 90 millions d’unités, tandis qu’il est estimé que le nombre d’écrans OLED produits sera supérieur d’environ 30%, soit 120 millions d’exemplaires.

D’ici la fin de l’année, Samsung devrait avoir fourni environ 80 millions d’écrans OLED, là où LG en proposera environ 43 millions. Les premières informations montrent que la production se déroule bien dans les usines, suggérant que les objectifs seront atteints.

Une fois produits, les écrans OLED sont envoyés aux autres usines partenaires d’Apple pour l’assemblage final des iPhone 16. Vient ensuite la dernière étape où les nouveaux smartphones sont expédiés dans les différents pays pour la commercialisation.

Apple a l’habitude d’annoncer ses nouveaux téléphones en septembre. Si l’on se base sur le calendrier habituel, la présentation des iPhone 16 pourrait avoir lieu le 10 septembre. Cela suggérerait l’ouverture des précommandes le 13 septembre et la commercialisation le 20.

Les iPhone 16 et 16 Plus auront toujours des écrans de 6,1 et 6,7 pouces. En revanche, les iPhone 16 Pro et Pro Max passeront à 6,3 et 6,9 pouces. Il y aura également un nouveau bouton Capture sur tous les modèles pour prendre des photos et vidéos, une puce A18 plus puissante, le support du Wi-Fi 7, un modem 5G plus performant, des améliorations pour la partie photo et plus encore.