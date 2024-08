VirtualFriend est un nouvel émulateur disponible sur l’App Store avec une compatibilité pour l’Apple Vision Pro, l’iPhone et l’iPad. Les émulateurs compatibles nativement sur le casque de réalité virtuelle d’Apple ne sont pas nombreux, là où la liste est un peu plus importante sur iPhone et iPad.

Adam Gastineau, le développeur de VirtualFriend, présente son émulateur de la façon suivante :

Revivez l’univers rouge et noir unique de la console Nintendo la plus ambitieuse des années 90. Que vous découvriez ces classiques pour la première fois ou que vous vous remémoriez de bons souvenirs, VirtualFriend vous offre l’expérience définitive du Virtual Boy sur l’Apple Vision Pro et les appareils iOS.

L’émulateur, qui est open source, permet d’explorer l’ensemble de la bibliothèque officielle des jeux du Virtual Boy et les homebrews les plus populaires grâce aux métadonnées fournies et aux aperçus des écrans de titre en 3D. Vous avez le choix pour jouer : avec le tactile, une manette ou un clavier.

VirtualFriend est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour l’Apple Vision Pro, iPhone et iPad.

Pour ceux qui ne le savent pas, le Virtual Boy est sorti en 1995 aux États-Unis et au Japon, mais a connu un échec, au point d’être la console la moins vendue de Nintendo avec seulement 770 000 exemplaires. Nintendo a décidé d’annuler la sortie en Europe au vu du flop.

Cette console se présente sous la forme d’un visiocasque 3D pour avoir de la réalité virtuelle. Bien sûr, la réalité virtuelle de 1995 n’était pas au niveau de la qualité de celle proposée aujourd’hui. D’ailleurs, peu de jeux ont réellement exploité la réalité virtuelle, ce qui a déçu les joueurs, parmi d’autres choses.