Folium s’ajoute à la liste des émulateurs disponibles sur l’App Store avec la particularité de supporter la Nintendo 3DS (ainsi que la Game Boy Advance). C’est le premier émulateur pour iPhone disponible sur l’App Store avec ce support. Mais il y a quelques éléments à prendre en compte avant d’en profiter.

Pour commencer, Folium n’est pas gratuit contrairement aux autres émulateurs déjà disponibles. Le prix est de 5,99€ sur l’App Store. C’est en soi un pari plus que risqué quand on sait que Nintendo n’aime pas l’émulation et n’hésite pas à s’attaquer aux émulateurs qui demandent de l’argent. Le dernier exemple en date qui a fait parler est Yuzu, un émulateur Switch. Yuzu a finalement accepté de payer 2,4 millions de dollars à Nintendo et de mettre fin à son émulateur pour éviter un procès.

L’autre limitation concerne la compilation just-in-time (JIT). Cette compiliation JIT vient améliorer les performances. Le problème est qu’Apple n’autorise pas les développeurs à l’utiliser dans leurs applications, la société la garde pour Safari et les navigateurs alternatifs en Europe.

L’absence de la compilation JIT est donc un problème dans le cas d’un émulateur Nintendo 3DS et les premiers retours sont mitigés. Des utilisateurs avec un iPhone 15 Pro disent avoir globalement une bonne expérience. Pour une personne avec l’iPad Pro M4, c’est très bon. Mais pour ceux qui ont un iPhone 12 ou 13, l’expérience est assez mauvaise.

À l’instar des autres émulateurs, vous devez vous-même vous procurer les jeux (ROM) pour ensuite les utiliser dans Folium.