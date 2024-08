La fonction Vue à 360° (Look Around en anglais) d’Apple Plans va devenir disponible dans de nouveaux lieux. Ce sera un moyen de rivaliser davantage avec Street View qui est disponible sur Google Maps.

Avec la fonction Vue à 360° (déjà disponible en France), vous avez un équivalent de Street View, vous permettant ainsi de visiter un quartier ou une ville comme si vous étiez en voiture ou à pied (selon les cas), avec des images en haute qualité et la possibilité d’avoir une vue à 360 degrés.

Comme l’a découvert Ryan Fae sur X (ex-Twitter), le format de tuiles vectorielles d’Apple Plans, utilisé dans la version bêta de la version Web, laisse filtrer des informations sur les futures zones de couverture pour la fonction Vue à 360°. Ces informations décrivent un réseau de couverture plus étendu qui va bien au-delà de ce qui est actuellement disponible.

Les données dévoilées montrent qu’aux États-Unis, la couverture du service ne se limitera plus aux grandes villes. Elle s’étendra aux grands axes routiers, aux villes plus petites et aux zones rurales. Les résultats suggèrent également que de nouveaux pays devraient bénéficier de la fonction, notamment le Maroc, l’Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban, la Chine, la Biélorussie, la Turquie, la Bulgarie, le Mexique et la Slovaquie.

L’expansion dans certains de ces pays correspond aux observations de véhicules de cartographie d’Apple en 2023. Pour beaucoup de ces régions, il s’agira de la première fois que des images de haute qualité sont mises à disposition pour les visites, car Street View de Google Maps n’a pas de couverture ou elle est de mauvaise qualité dans ces zones.

Il n’est pas précisé pour le moment quand tout cela sera disponible.