Une enquête de l’Inde visant Apple pour son abus de position dominante avec l’App Store est quelque peu secouée. En effet, la Commission indienne de la concurrence a rappelé deux rapports d’enquête accusant le fabricant d’infractions, après que l’entreprise a fait part de ses préoccupations concernant la divulgation d’informations commerciales confidentielles.

Ce rappel des rapports d’enquête, une procédure très inhabituelle, intervient après qu’Apple a déposé une plainte affirmant que les rapports contenaient des données commerciales sensibles qui ont été indûment divulguées à ses concurrents, y compris Match Group, le propriétaire de Tinder. La commission n’a pas détaillé publiquement la nature exacte des informations confidentielles en question, mais il semblerait qu’il s’agisse principalement de données financières liées aux activités d’Apple en Inde.

La plainte d’Apple concernant les informations privilégiées a été déposée au cours de la phase de post-enquête, au cours de laquelle l’accusé peut répondre avant que l’Inde ne décide d’infliger ou non des amendes. L’Inde ne passera donc pas à l’étape des amendes et, selon certaines informations, il est même possible qu’elle doive reprendre l’enquête.

Apple défend sa politique en matière d’applications sur plusieurs fronts, notamment par une action en justice aux États-Unis et par des recours en Europe, en Corée du Sud et au Japon. La société a toujours affirmé que ses commissions (pouvant attendre 30%) étaient justifiées par la sécurité et la tranquillité d’esprit que l’App Store apporte aux utilisateurs, tout en offrant aux développeurs une vitrine mondiale.