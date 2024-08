C’est peut-être un signe des temps et que déjà se fait sentir une envie de retour à l' »authenticité ». L’application photo Halide Mark II (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est passée en version 2.15, une mise à jour qui apporte une fonction inédite et qui fera sans doute parler d’elle. La fonction « Process Zero » promet en effet « Zéro IA, aucun traitement numérique – offrant aux photographes un contre-courant au traitement et aux outils de plus en plus lourds en IA sur les smartphones ». Les développeurs assurent en outre que « Process Zero est rapide, capturant entre 10 et 25 fois la vitesse d’une capture ProRAW. Tout comme le film, il peut présenter un grain de capteur naturel, de légères aberrations de couleur et est beaucoup moins utilisable dans des conditions de faible luminosité. C’est comme prendre des photos avec un ancien appareil photo numérique classique ».

La mise à jour permet également de choisir entre différents traitements d’image avant ou pendant la prise de vue, incluant le ProRAW, le traitement standard de l’iPhone, ou bien encore Process Zero. Halide 2.15 propose également des options pour redévelopper les fichiers RAW avec Process Zero afin d’ajuster les niveaux d’exposition, offrant ainsi plus de contrôle aux photographes. L’application est disponible avec une réduction limitée sur les abonnements et un achat à vie.