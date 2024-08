Une nouvelle image permet de découvrir les différents coloris qui seront disponibles avec les iPhone 16 Pro et Pro Max. On retrouve quatre choix.

L’image de Sonny Dickson montre l’iPhone 16 Pro en blanc, noir, gris (titane naturel) et or rose, ou plutôt bronze. Une récente rumeur a indiqué qu’Apple abandonnerait le coloris bleu au profit d’un modèle or rose, tout en précisant qu’on devrait plus se rapprocher d’un coloris bronze. Cela se confirme aujourd’hui avec la photo.

Une précédente rumeur a suggéré qu’Apple prévoyait d’utiliser un processus amélioré pour la finition et la coloration du titane, ce qui donnera un aspect plus brillant que la finition en aluminium brossé des iPhone 15 Pro. La finition brillante pourrait ressembler davantage à l’acier inoxydable utilisé par Apple les années précédentes, mais elle sera plus résistante aux rayures.

Apple annoncera ses nouveaux smartphones en septembre. La potentielle date de présentation est le 10 septembre. Il y aura l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max. Parmi les principales nouveautés, on retrouvera :