Apple propose aujourd’hui deux publicités qui concernent Final Cul Pro sur Mac et sur iPad. Les réclames vantent l’application de montage vidéo utilisée par beaucoup de personnes.

Deux pubs pour Final Cut Pro

Les deux vidéos présentent les différentes fonctionnalités disponibles dans Final Cut Pro sur Mac et sur iPad. La vidéo se focalisant sur l’application Mac présente les différents outils permettant d’ajouter des effets et d’organiser les séquences, tandis que la publicité pour la version iPad montre les gestes tactiles et l’intégration de l’Apple Pencil.

La dernière version en date de Final Cut Pro a vu le jour en juin. Il y a eu la mise à jour 10.8 sur Mac avec les changements suivants :

Améliorez automatiquement la couleur, la balance des couleurs, le contraste et la luminosité des vidéos et des images fixes à l’aide du nouvel effet « Traitement automatique des couleurs » fourni par l’apprentissage automatique.

Activez le ralenti fluide pour créer de formidables ralentis à l’aide d’un algorithme alimenté par l’IA sur les modèles de Mac dotés d’une puce Apple.

Restez organisé en renommant les étalonnages et les effets vidéo dans l’inspecteur.

Faites glisser des effets directement depuis l’inspecteur vers d’autres plans dans la timeline ou le visualiseur.

Utilisez de nouveaux filtres dans l’index de la timeline pour identifier rapidement des plans avec des effets audio, des effets vidéo, des changements de resynchronisation, des données manquantes ou des effets manquants.

Recherchez dans l’index de la timeline par bande, scène, angle de caméra, nom de caméra, métadonnées personnalisées ou nom d’effet.

Recherchez des plans dans le navigateur à l’aide des critères de recherche « commence par » et « finit par ».

Améliore le comportement de défilement de la timeline lors de la lecture en arrière.

Aussi, Final Cut Pro 2 a fait ses débuts sur iPad. C’est surtout une version intéressante pour les propriétaires d’un iPad Pro M4, permettant un rendu jusqu’à deux fois plus rapide et prenant en charge jusqu’à quatre fois plus de flux de données ProRes RAW qu’avec le M1.