Apple va préparer ses employés en Apple Store pour le lancement des iPhone 16. Mais la réunion de cette année sera « inhabituelle » parce qu’elle n’aura pas lieu au même moment de la semaine que les années passées.

Mark Gurman de Bloomberg révèle :

Apple has scheduled an unusual and mandatory meeting for employees at all Apple retail stores for the evening of Sept 12 or morning of Sept 13. This would be ahead of the iPhone 16 release a week later — but pre launch meetings are typically held on Sundays not during the week.

