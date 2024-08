Apple Intelligence va être l’une des fonctionnalités mises en avant par Apple pour les iPhone 16. Il est donc important que les employés dans les Apple Store connaissent un maximum de détails et sachent utiliser l’IA. C’est pour cela qu’ils reçoivent actuellement une formation.

Apple is also planning to make Apple Intelligence a key part of the iPhone sales pitch in stores this fall and has started training retail employees on the features.

— Mark Gurman (@markgurman) August 24, 2024