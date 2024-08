Une quatrième saison de Ted Lasso est dans l’air depuis plusieurs mois, et visiblement, les choses avancent bien en coulisse. Si l’on en croit The Hollywood Reporter, Warner Bros. Television aurait contacté et obtenu un accord formel de trois des acteurs principaux de la série, soit Hannah Waddingham (Rebecca Walton), Brett Goldstein (Roy Kent) et Jeremy Swif (Leslie Higgins). D’autres acteurs devraient bientôt être contactés pour rejoindre ce quatrième opus, mais il resterait toujours à obtenir le feu vert du principal concerné, c’est à dire Jason Sudeikis (Ted Lasso) ainsi que de la pétillante Juno Temple.

Brett Goldstein (Roy Kent) aurait donné son accord pour une 4ème saison de Ted Lasso

Un peu plus tôt ce mois-ci, le créateur de la série Bill Lawrence confirmait déjà que la saison 4 n’attendait plus que l’accord de Sudeikis, ce dernier ayant fort à faire pour gérer sa vie de famille depuis sa séparation avec l’actrice Olivia Wilde. Dans ce contexte, il est probable que le studio marche sur des oeufs pour ne pas trop brusquer la star américaine. La pression est douce (approche des autres acteurs, accord formel du showrunner), histoire sans doute de faire comprendre à Sudeikis qu’il n’est pas le seul impliqué dans cette nouvelle aventure.