Le permis de conduire et la carte d’identité sur iPhone sont désormais disponibles à Hawaii. Il s’agit du 7e État des États-Unis à proposer ce système qui passe par l’application Cartes (Wallet).

À la mi-août, les résidents en Californie ont pu avoir le permis de conduire et la carte d’identité sur iPhone. Quelques jours plus tard, voilà donc le tour d’Hawaii. La liste complète des États supportant cette fonction comprend l’Arizona, le Colorado, la Géorgie, le Maryland et l’Ohio.

Apple n’a pas encore fait une annonce publique pour le support à Hawaii, mais plusieurs utilisateurs ont pu lancer l’application Cartes sur leur iPhone et ajouter leurs documents d’identité.

Où peut-on utiliser ses papiers d’identité sur iPhone ? Voici ce qu’Apple indique :

Avec votre pièce d’identité dans Cartes, plus besoin de sortir votre pièce d’identité physique. Il suffit de l’ajouter à l’application Carte et de l’utiliser pour présenter une preuve d’âge ou d’identité dans certains commerces et lieux. Ou bien, voyagez avec elle à certains points de contrôle de la TSA [agence nationale américaine de sécurité dans les transports]. Présenter votre pièce d’identité devient beaucoup plus facile.

En France, il est possible d’avoir son permis de conduire numérique avec l’application France Identité. Mais il n’y a pas une intégration native avec l’iPhone comme aux États-Unis. Cela passe par l’application Cartes d’Apple, là où la France a décidé d’utiliser sa propre solution.