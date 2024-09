Apple Music Live est de retour et c’est la chanteuse Camila Cabello qui sera à l’honneur avec un concert exclusivement diffusé sur Apple Music.

Le concert diffusé sur Apple Music sera celui de Camila Cabello qui a eu lieu à l’occasion du festival Rock in Rio à Lisbonne au Portugal. Sa performance s’est déroulée le 23 juin dernier. Quelques vidéos amateurs existent sur YouTube, mais la diffusion sur Apple Music a (évidemment) été tournée de manière professionnelle.

.@Camila_Cabello takes #AppleMusicLive to Rock in Rio Lisboa. Hear songs from C,XOXO and more, Wednesday at 7pm PT, only on Apple Music. https://t.co/P6Bl1m6tuQ pic.twitter.com/lJGpAa4w10

— Apple Music (@AppleMusic) September 3, 2024