Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 9 (build 22N5319a) de visionOS 2 pour l’Apple Vision Pro. Elle arrive une semaine après la précédente et concerne uniquement les développeurs.

Il n’y a rien de nouveau pour iOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 ou encore tvOS 18. Ces systèmes d’exploitation restent à la bêta 8 qui a vu le jour la semaine dernière.

visionOS 2 est capable d’extraire les informations de profondeur des photos 2D et de les transformer en photos 3D grâce à un apprentissage automatique avancé. Apple explique que cette fonctionnalité a pour but d’ajouter de la profondeur aux photos afin de rendre les souvenirs plus immersifs.

De nouveaux gestes de la main permettent d’activer l’écran d’accueil et le centre de contrôle, et l’écran d’accueil est désormais personnalisable, avec la possibilité de réorganiser les applications. Le mode voyage prend désormais en charge les trains et les profils des utilisateurs invités sont désormais sauvegardés pendant 30 jours, de sorte que les invités n’ont pas besoin d’effectuer la procédure de configuration à chaque fois qu’ils essaient le casque.

Plus tard dans l’année, la fonction d’écran virtuel du Mac prendra en charge des écrans virtuels de plus haute résolution et de plus grande taille, ce qui, selon Apple, équivaudra à deux moniteurs 4K côte à côte. Grâce à une mise à jour AirPlay, le Vision Pro peut servir de récepteur AirPlay, de sorte que le contenu de l’iPhone, de l’iPad ou du Mac peut être partagé avec le casque.