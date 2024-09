Pourquoi achetez-vous un iPhone ? Quel a été l’élément déclencheur ? Le cabinet CIRP propose une étude sur le sujet et on peut voir que les nouveautés d’Apple ne sont pas la principale raison qui pousse à l’achat.

L’enquête a permis aux personnes interrogées de donner des réponses précises. CIRP a ensuite trié les données dans ces six catégories :

L’ancien téléphone était obsolète

L’ancien téléphone a été perdu, cassé ou volé

Souhaitait bénéficier des toutes dernières fonctionnalités

Promotion intéressante par l’opérateur

Amélioration de la qualité du réseau, y compris la mise à niveau vers la 5G

Des amis et des membres de la famille ont un iPhone

44% déclarent acheter un iPhone parce que leur ancien téléphone est tout simplement obsolète. Pour 29%, la raison est que l’ancien téléphone a été perdu, cassé ou volé. Il faut attendre la troisième place pour que les nouvelles fonctionnalités soient une raison d’achat de l’iPhone. La part est de 18%.

Les promotions intéressantes par l’opérateur obtiennent une part de 6%. Le fait d’avoir un meilleur réseau représente seulement 2%. Et pour finir, l’achat parce que des proches ont un iPhone représente 1%.

La part de 18% pour les nouvelles fonctionnalités n’est pas forcément une bonne nouvelle pour Apple. En effet, il se murmure que le fabricant espère qu’Apple Intelligence boostera les ventes des iPhone 16. Mais cela va être difficile, surtout que l’IA sera uniquement disponible en anglais américain au lancement. Qui plus est, il faudra attendre iOS 18.1 et il ne sera pas possible de l’activer sur les iPhone de l’Union européenne.

Apple annoncera ses iPhone 16 le 9 septembre prochain.