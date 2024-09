Il faudra attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir tester Image Playground, une application s’appuyant sur Apple Intelligence qui génère des images par IA selon une requête de l’utilisateur, et Genmoji, un service qui crée des emojis, sur iPhone. Selon Mark Gurman de Bloomberg, ce sera finalement disponible avec iOS 18.2 et non iOS 18.1 comme initialement prévu.

Image Playground est un nouvel outil d’Apple qui permet de générer toutes sortes d’images créatives grâce à l’intelligence artificielle. Il existe trois styles : animation, illustration et esquisse. Image Playground ne prend pas en charge la génération photoréaliste.

Genmoji permet aux utilisateurs de générer des emojis personnalisés à partir d’une simple demande, ce qui vous permet d’exprimer vos sentiments d’une manière que la norme unicode des emojis ne permet tout simplement pas. Vous pourrez utiliser les Genmojis en ligne avec votre message, en les faisant apparaître comme des emojis normaux. Apple fournit également des API permettant aux développeurs de prendre en charge correctement les Genmojis dans leurs applications. Par défaut, les Genmojis d’une application non prise en charge seront publiés sous forme d’image, au lieu de ressembler à un emoji.

Apple a annoncé Image Playground et Genmoji en juin, avec la présentation d’iOS 18 à la WWDC 2024. Mais ni l’un ni l’autre n’ont été disponibles avec la bêta d’iOS 18. De même, la bêta d’iOS 18.1 existe, mais les deux fonctionnalités s’appuyant sur l’IA ne sont pas disponibles.

Il faudra donc attendre iOS 18.2 pour les avoir. Si l’on se base sur les années précédentes, la bêta d’iOS 18.2 devrait arriver en octobre. Cette version devrait aussi être l’occasion d’avoir l’intégration de ChatGPT.