Les prévisions sont de moins en moins optimistes concernant les ventes des iPhone 16 Pro et Pro Max qu’Apple devrait dévoiler dans quelques heures à peine. La tendance est passée en quelques mois de ventes canon portées par les fonctions d’Apple Intelligence à une stagnation des ventes, l’IA d’Apple n’étant disponible qu’en anglais et carrément absente du marché européen. Désormais, l’analyste Ming-Chi Kuo va plus loin et affirme qu’Apple envisagerait d’écouler entre 88 et 89 millions de nouveaux iPhone en 2024, soit moins que les 91 millions d’iPhone 15/15 Pro vendus en 2023. Non seulement Apple Intelligence ne susciterait pas l’engouement, mais les ventes s’orienteraient même à la baisse !

En revanche, Apple aurait corrigé les soucis de livraison des précédents modèles et prévoirait un gros stock de 15 à 17 millions d’unités pour lancer les précommandes des iPhone 16/16 Pro. La chute des ventes serait lourde aussi passé le trimestre des fêtes (1er trimestre fiscal d’Apple et dernier trimestre calendaire en 2024), l’analyste prévoyant une énorme chute des livraisons lors du Q1 2025 (-53 à -55%), sachant que l’iPhone SE4 devrait aussi participer à la diminution des recettes, ce modèle étant vendu nettement moins cher que les gammes iPhone 16 et 16 Pro. En termes de répartition des ventes, Kuo s’attend à ce que l’iPhone 16 représente 26% des modèles livrés, contre 6% pour l’iPhone 16 Plus, 38% pour l’iPhone 16 Pro Max, et 30% pour l’iPhone 16 Pro.