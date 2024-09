C’est une surprise bienvenue de la part de la firme californienne : Apple a réduit les prix de lancement de sa gamme iPhone 16 Pro en Inde d’environ 15 000 roupies (178 dollars) par rapport à ses prédécesseurs, profitant de la réduction des droits d’importation et de l’augmentation de la fabrication locale. Les modèles iPhone 16 Pro et Pro Max commencent désormais respectivement à 119 900 roupies (1 428 $) et 144 900 roupies (1 725 $), soit une baisse significative par rapport aux prix de lancement de la gamme iPhone 15 Pro (cela reste cher dans l’absolu bien sûr). Cette réduction tarifaire s’ajoute à une récente réduction des prix en juillet pour les iPhone 15.

L’Inde est devenue un marché clé pour Apple, les revenus de Cupertino dans le pays étant en hausse de 42 %. En 2023, le CA d’Apple en Inde a atteint 8,7 milliards de dollars. Les expéditions d’iPhone en Inde ont également augmenté de 39 % (soit 9,2 millions d’unités), faisant de l’Inde le cinquième plus grand marché d’Apple dans le monde. Bien qu’Apple prévoit de vendre prochainement en Inde des iPhone fabriqués localement, les ventes initiales des modèles Pro dépendront exclusivement des importations.