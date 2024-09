Une nouvelle option débarque sur iPhone avec iOS 18 : la possibilité de mettre en pause un enregistrement vidéo. Ce n’était pas disponible avec les bêtas, Apple a ajouté le réglage avec la release candidate disponible dès maintenant.

Au moment où vous lancez un enregistrement vidéo sur votre iPhone, l’application Appareil photo sur iOS 18 affiche un nouveau bouton pour mettre en pause. Le fait d’appuyer dessus suspend la capture vidéo. Vous pouvez de nouveau appuyer dessus pour la relancer. Et pour arrêter complètement l’enregistrement, il suffit d’appuyer sur le bouton rouge au centre.

Cette fonction offre de nombreuses possibilités créatives, mais le cas d’utilisation le plus évident est la possibilité de créer de simples coupures au sein d’une même vidéo, ce qui élimine la nécessité de faire un montage. En mettant une vidéo en pause et en modifiant le cadrage, vous effectuez le montage pendant la prise de vue et non après.

La release candidate d’iOS 18 est disponible dès maintenant pour les développeurs et testeurs publics. La version finale — qui devrait logiquement correspondre à la release candidate — sera disponible pour tout le monde le 16 septembre.

Concernant les iPhone 16, il n’est pas impossible qu’Apple propose une option dédiée au niveau de son nouveau bouton Commande de l’appareil photo pour mettre en pause l’enregistrement vidéo.