Le Premier ministre indien, Narendra Modi, continue de miser sur le potentiel croissant de son pays dans le secteur technologique, visant à étendre le marché de l’électronique indien à 500 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie (ce marché est évalué à 155 milliards de dollars aujourd’hui). Lors d’une Chip Conference organisée près de New Delhi, Modi a de nouveau souligné les atouts de l’Inde dans le domaine des semi-conducteurs. L’Inde attire activement les fabricants de puces grâce à des investissements substantiels, similaires aux subventions qui ont permis à Apple d’assembler pour 14 milliards de dollars d’iPhones dans le pays. À ce jour, le gouvernement a approuvé plus de 15 milliards de dollars d’investissements dans les semi-conducteurs, y compris des projets pour la première grande usine de puces du groupe Tata et une installation d’assemblage à 2,75 milliards de dollars pour Micron Technology.

Des fuites indiquent qu’Apple serait justement en discussion avec Micron et le groupe Tata pour un accord de fourniture de semi-conducteurs d’une valeur de 12 milliards de dollars. Ces informations sont raccords avec les objectifs d’Apple de déplacer d’ici 2026 26 % de sa production mondiale d’iPhone en Inde. Si les installations de puces de Tata et de Micron répondent aux normes de qualité d’Apple, ces deux entreprises pourraient alors récupérer une part importante des commandes d’Apple en semi-conducteurs. Pour rappel, la firme de Cupertino a produit pour 14 milliards d’iPhone en Inde au cours de l’exercice 2024, et commande chaque année pour environ 72 milliards de dollars de semi-conducteurs destinés à ses principaux produits.