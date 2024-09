Apple a opéré à plusieurs changements pour faciliter la tâche aux utilisateurs concernant la réparation des iPhone et d’autres produits avec des composants officiels. Mais il reste malgré tout des limitations et l’une d’entre elles concerne le verrouillage d’activation.

Le verrouillage d’activation permet de sécuriser son appareil (iPhone, Mac, etc), même en cas de perte ou de vol, et de le retrouver plus facilement. Même si vous effacez à distance les données de votre appareil, le verrouillage d’activation continuera d’empêcher quiconque de le réactiver sans votre autorisation. Tout est lié à votre compte Apple.

Avec iOS 18, le verrouillage d’activation s’étend aux composants des iPhone, comme le note BetaProfiles. Ainsi, des pièces comme l’écran, la batterie ou les capteurs photo sont techniquement rattachées au compte Apple présent sur l’appareil.

Ainsi, si vous prenez un composant d’un iPhone A pour la mettre dans un iPhone B, iOS 18 sur l’iPhone B vous demandera l’identifiant Apple et le mot de passe du compte configuré sur l’iPhone A pour vérifier et utiliser la pièce. « Vous ne pouvez pas utiliser ce composant tant que le verrouillage d’activation n’est pas retiré », indique un message d’iOS 18.

Il est techniquement possible d’appuyer sur le bouton « Annuler » sur le message d’iOS 18. Mais le composant sera identifié comme « inconnu » dans l’application Réglages et certains éléments seront indisponibles, comme le calibrage. D’autres fonctions pourraient aussi être restreintes.

The fact is, you can tap Cancel and continue using the iPhone without entering the previous owner’s Apple Account. However, the replaced part will be labeled as "Unknown Part" in Settings.

Learn more about the new parts calibration process in iOS 18: https://t.co/fTcu0f3jxy… pic.twitter.com/OYA1MFjKi6

