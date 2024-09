Apple rend aujourd’hui disponible au téléchargement la version finale de tvOS 18, la nouvelle mise à jour « majeure » pour l’Apple TV. Cela fait suite à plusieurs bêtas durant l’été et une release candidate il y a quelques jours.

Disponibilité de tvOS 18 pour l’Apple TV

tvOS 18 ajoute une fonctionnalité InSight à l’application TV, capable de fournir des informations en temps réel sur les acteurs, la musique et plus encore dans les programmes et la musique de l’Apple TV+. Le système de dialogue amélioré a été affiné grâce à l’apprentissage automatique et à l’audio computationnel, de sorte qu’il est mieux à même de renforcer la clarté vocale sur les bruits de fond et la musique, et il est désormais disponible sur les haut-parleurs intégrés de la télévision, les AirPods et d’autres appareils Bluetooth.

Les sous-titres s’affichent désormais automatiquement en cas de besoin, par exemple lorsque le volume du téléviseur est coupé, quand vous revenez en arrière sur une série ou un film ou que la langue du programme ne correspond pas à celle de l’appareil.

Parmi les autres nouveautés, il y a la prise en charge du format 21:9 pour les projecteurs, de nouveaux économiseurs d’écran et des contrôles améliorés pour changer d’économiseur d’écran, ainsi que la prise en charge des sous-titres en direct lors des appels FaceTime via un iPhone ou un iPad.

Rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels pour installer tvOS 18 sur votre Apple TV.