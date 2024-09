Apple propose la première mise à jour « majeure » pour son Vision Pro, à savoir visionOS 2. La version finale arrive après plusieurs bêtas pendant l’été et une release candidate il y a peu.

Comment installer visionOS 2

Pour installer visionOS 2, prenez votre Apple Vision Pro et rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pouvez alors lancer le téléchargement puis procéder à l’installation. Vous ne pouvez pas porter le casque pendant l’installation.

Les nouveautés

visionOS 2 permet de créer des photos spatiales en 3D à partir d’images en 2D, en tirant parti des informations de profondeur et de l’apprentissage automatique pour ajouter une profondeur et une dimension naturelles.

Aussi, la vue d’accueil peut désormais être personnalisée et les applications peuvent être déplacées. Apple a également ajouté un nouvel environnement Bora Bora. Les environnements ont d’ailleurs été mis à jour pour que vous puissiez voir votre Magic Keyboard ou le clavier de votre MacBook lorsque vous êtes immergé, ce qui facilite la saisie.

D’autre part, les Personas (avatars des utilisateurs) ont des tons de peau plus précis et des options de couleurs de vêtements plus vives, et les animations des mouvements des mains ont été mises à jour pour être plus fluides et plus naturelles. Pour contrôler la Vision Pro, de nouveaux gestes de pincement et de rotation permettent d’accéder à l’écran d’accueil, au centre de contrôle, au volume et au niveau de la batterie.

Autre élément à noter : il est maintenant possible d’utiliser une souris avec son Apple Vision Pro.