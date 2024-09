C’est déjà la fin pour Bandits, bandits (Time Bandits en version originale). Apple TV+ a décidé de mettre un terme à la série après seulement une saison, comme le révèle Deadline.

Bandits, bandits est un voyage imprévisible à travers le temps et l’espace en compagnie d’un groupe de voleurs et de leur nouvelle recrue : Kevin, 11 ans, passionné d’histoire. Ensemble, ils se lancent dans une quête pour sauver les parents du garçon et le monde.

La bande de bandits excentriques se lance dans des aventures épiques tandis que des forces maléfiques menacent leurs conquêtes et la vie telle qu’ils la connaissent. Transportés à travers le temps et l’espace, les membres du groupe découvrent des mondes du passé lointain tout en cherchant des trésors, et comptent sur Kevin pour les éclairer sur chaque situation. Ils assistent à la création de Stonehenge, voient le cheval de Troie en action, échappent aux dinosaures de l’ère préhistorique, font des ravages à l’époque médiévale, découvrent l’ère glaciaire, les civilisations anciennes et la Renaissance de Harlem, et bien d’autres choses encore en chemin.

Apple TV+ ne communique pas publiquement la raison de l’arrêt de la série. Mais on peut se douter que le nombre de spectateurs n’a pas été au rendez-vous pour les 10 épisodes, d’où l’abandon après seulement une seule saison.

Le casting comprend Lisa Kudrow, Kal-El Tuck, Tadhg Murphy et Roger Jean Nsengiyumva. Les créateurs sont Jemaine Clement, Iain Morris et Taika Waititi (qui a également eu un rôle). La série est une adaptation du film du même titre de 1981 de Terry Gilliam.