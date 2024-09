Fort de ses 17000 employés, le groupe Deloitte Digital a profité de la conférence Dreamforce pour tracer les lignes directrices de sa stratégie pour les années à venir, un futur qui passe aussi… par l’Apple Vision Pro. Pour rappel, l’entreprise au carnet de commande prestigieux aide ses clients dans divers secteurs à développer des solutions à long terme qui favorisent des relations significatives avec leurs employés, clients et communautés. Lors de l’événement Dreamforce, Deloitte Digital a donc présenté des solutions innovantes impliquant notamment l’Apple Vision Pro, le service de Salesforce et des outils d’IA.

L’un des points forts de la conférence était sans conteste l’utilisation de l’Apple Vision Pro dans les opérations de service sur le terrain, montrant ainsi comment l’informatique spatiale peut révolutionner le travail des techniciens. En permettant aux experts à distance de guider en temps réel les techniciens sur place à l’aide d’instructions 3D, la solution de Deloitte Digital améliore l’efficacité, la précision et les économies de coûts en réduisant les déplacements et en facilitant la coordination. Plus prosaïquement, on mesure ici à quel point, lorsque la question du coût de l’appareil n’est plus un souci (ce qui est évidemment le cas concernant Deloitte), le Vision Pro redevient un outil ultra-performant pour la mise en présence à distance, les écrans à très haute définition du Vision Pro faisant ici toute la différence. Deloitte Digital innove aussi dans le domaine des services « sur le terrain » en exploitant des technologies de pointe telles que les créateurs d’IA à faible code de Salesforce et une fois encore l’Apple Vision Pro. Ce partenariat entre Apple et Deloitte permet (en théorie) aux organisations de mieux utiliser leurs données et leur main-d’œuvre, ce qui devrait logiquement améliorer les résultats commerciaux.

Tim McDougal, Responsable de l’Excellence du Service chez Deloitte Digital, résume les points forts de la nouvelle offre : » Avec le nouveau SDK Salesforce pour visionOS et Salesforce Field Service, nous établissons une nouvelle norme pour les opérations de service sur le terrain en utilisant l’Apple Vision Pro. Cette approche innovante permet non seulement d’améliorer l’efficacité et la précision des services, mais réduit également le besoin de présence physique et de déplacements. Notre engagement à utiliser des technologies avancées comme l’Apple Vision Pro révolutionnaire souligne notre dévouement à aider les entreprises à optimiser leurs opérations et à s’adapter aux besoins évolutifs de leurs clients. Nous sommes fiers d’être à l’avant-garde de cette révolution technologique. »

Pas peu fier de cette collaboration de prestige, Apple a lui aussi réagi par la voix de Susan Prescott, vice-présidente du marketing pour les entreprises : « L’informatique spatiale offre des moyens innovants de révolutionner la manière dont le travail est effectué, et utiliser l’Apple Vision Pro pour réimaginer le service sur le terrain est une opportunité incroyable. Qu’il s’agisse de préparer des techniciens à installer des équipements à distance ou de guider des interventions depuis un centre de commande central, le Vision Pro a la capacité d’améliorer la qualité et la sécurité, de réduire les coûts et d’accroître la satisfaction des employés grâce à ce que Deloitte et Salesforce proposent. »