Île-de-France Mobilité a annoncé un changement tarifaire pour les transports en commun dès 2025 et il y a également de l’évolution pour le pass Navigo Liberté+ qui va être disponible sur iPhone, ainsi que sur Android.

Le pass Navigo Liberté+ permet de payer ses trajets à l’unité, tout en profitant d’un tarif réduit. La grande différence avec la tarification standard est que l’usager est facturé le mois suivant de tous ses trajets effectués lors du mois qui vient de se terminer.

Au printemps 2025, il sera possible d’avoir le pass Navigo Liberté+ sur son iPhone comme l’indique Île-de-France Mobilité :

Dans un premier temps, Navigo Liberté+ est disponible uniquement sur carte Navigo, mais au printemps 2025 vous pourrez le charger et l’utiliser directement depuis votre smartphone Android et iOS !

Cette annonce intervient le même jour où les tarifs changent pour les bus, tramways, RER, métros et trains en région parisienne. Actuellement, il y a cinq zones définissant Paris et l’Île-de-France. Cela a un impact sur le prix à payer pour ce qui est du ticket. Mais à partir du 2 janvier 2025, il y aura un prix unique : 2,50€, qu’importe la zone de départ et la zone d’arrivée. Ce sera même 2€ pour les bus et tramways. Voici le détail des prix.

Pour rappel, le pass Navigo est disponible sur iPhone et Apple Watch depuis le mois de mai. Il y a une restriction pour le moment : il n’est pas possible d’importer un pass Navigo existant avec abonnement. Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional d’Île-de-France, a fait savoir que le support pour le pass Navigo annuel sur iPhone se fera en 2025, sans plus de précision.