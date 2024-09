L’Union européenne vient de rappeler à Apple son obligation d’ouvrir les systèmes d’exploitation de l’iPhone et de l’iPad aux technologies rivales, conformément à la loi sur les marchés numériques (DMA), toute infraction à ces règles étant punissable de lourdes amendes. Apple dispose de six mois pour se conformer à ces nouvelles règles, qui visent à garantir l’interopérabilité avec d’autres technologies. A ce stade, la requête de Bruxelles n’est pas encore liée à une enquête formelle, l’UE pariant sans doute qu’Apple fera ce qu’il faut pour ne pas s’attirer des ennuis plus conséquents.

De son côté, Apple affirme avoir déjà mis en place des moyens permettant aux développeurs d’obtenir plus d’interopérabilité en maintenant un certain niveau de sécurité pour les utilisateurs… tout en avertissant que ces changements pourraient mettre les consommateurs en danger. Malgré ces premiers efforts, l’UE pousse Apple à permettre à d’autres développeurs d’accéder à des fonctionnalités clés comme les commandes vocales de Siri et la technologie de paiement. Si Apple ne se conforme pas à ces demandes, les amendes pourraient atteindre 10 % de son chiffre d’affaires mondial.

Cet avertissement de l’UE intervient alors qu’Apple fait déjà l’objet d’une enquête parallèle concernant les règles de l’App Store. Par ailleurs, les exigences du DMA font qu’Apple retire ou limite certaines fonctionnalités d’iOS ou de macOS sur le marché européen, telles que la duplication d’écran et le partage d’écran via SharePlay. Pour ces mêmes raisons, les derniers modèles iPhone 16 présentés il y a quelques jours ne disposeront pas d’Apple Intelligence sur le territoire européen.