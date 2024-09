Maintenant que l’Apple Watch Series 10 est disponible à l’achat, Apple vante quelques détails. C’est notamment le cas des écrans plus grands que l’on retrouve cette année. Les tailles sont de 42 et 46 mm.

L’intérêt des écrans plus grands

Alan Dye, responsable de la conception de l’interface humaine chez Apple, et Molly Anderson, responsable du design industriel, ont accordé une intervient à GQ pour parler de l’Apple Watch Series 10.

L’une des différences permises par l’Apple Watch Series 10 est la possibilité de modifier les priorités grâce à des écrans plus grands. Alan Dye fait remarquer : « nous avons tellement appris à concevoir pour un très petit écran que chaque pixel doit être vraiment efficace ».

Le dirigeant évoque également le nouveau cadran Reflets. Celui-ci s’inspire des cadrans guillochés sculptés à la main et utilise le gyroscope intégré de la montre, ses capteurs et son écran actualisé pour scintiller avec la lumière du soleil sur votre poignet. « Nous étions obsédés par l’idée de comprendre où se trouvait l’objet à n’importe quel endroit et à n’importe quel moment, et comment nous pouvions projeter sur lui des reflets qui semblaient provenir du monde qui vous entoure », explique Alan Dye.

Molly Anderson en profite par ailleurs pour évoquer le nouveau boîtier noir pour l’Apple Watch Ultra 2. « Le revêtement en carbone de type diamant est encore plus dur que la surface du titane naturel », a-t-il expliqué. « Si vous le rayez sur quelque chose d’autre que le diamant, vous finirez par avoir cet objet sur votre montre plutôt que de rayer le revêtement ».

D’autres détails ont également été partagés lors de l’interview :