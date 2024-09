Les iPhone 17 vont avoir le droit à des changements au niveau de l’écran et cela va concerner tous les modèles, selon les informations de Ross Young. Cet analyste est généralement très bien renseigné pour tout ce qui touche le domaine des écrans.

Écrans ProMotion (120 Hz) sur les iPhone 17

Les iPhone 17 et 17 Air/Slim auraient le droit à un écran LTPO, ce qui permettra d’avoir ProMotion. Il s’agit du nom commercial donné par Apple pour ses dalles qui ont un taux de rafraichissement variable pouvant atteindre 120 Hz. Selon votre activité, votre iPhone s’adapte. Par exemple, l’écran passe à 120 Hz si vous jouez pour proposer une expérience optimale. Mais si vous lisez un article ou un livre, ça tombera à 1 Hz parce qu’il n’est pas nécessaire de rester à 120 Hz. L’intérêt ? Limiter la consommation d’énergie et donc proposer une meilleure autonomie à l’arrivée.

Un autre avantage de l’écran LTPO est que les iPhone 17 et 17 Air/Slim profiteront de la fonction d’écran toujours allumé (Always On Display). Comme le nom l’indique, cela permet d’avoir un écran toujours allumé et ainsi consulter quelques informations, comme l’heure lorsque l’iPhone est verrouillé. Ce système et ProMotion sont déjà disponibles sur les iPhone Pro.

Face ID sous l’écran pour les iPhone 17 Pro

En parlant de ces modèles, les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max auraient Face ID sous l’écran. Cette technologie rendra la caméra invisible pour les utilisateurs lorsqu’elle n’est pas utilisée, en la dissimulant et en éliminant les trous de perforation dans l’écran.

C’est à se demander comment Apple va gérer la Dynamic Island. Va-t-elle disparaître ? Après tout, plusieurs fonctionnalités d’iOS sont intégrées à la Dynamic Island.

Nous avons le temps avant de découvrir les iPhone 17. Ils arriveront dans un an. Il faut pour l’instant se contenter des iPhone 16, qui sont disponibles aujourd’hui à l’achat.