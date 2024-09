DXOMARK vient de publier son évaluation détaillée du bloc photo de l’iPhone 16 Pro Max, un bloc composé d’un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 48 MP et un téléobjectif de 12 MP. L’iPhone 16 Pro a obtenu un score final de 157 points, ce qui le place en quatrième position dans le segment des photophones Ultra Premium, derrière les modèles Honor Magic 6 Pro, Google Pixel 9 Pro XL et Huawei Pura 70 Ultra.. A noter que l’iPhone 16 Pro Max se distingue particulièrement par ses performances en vidéo (ce n’est pas nouveau), se hissant même en tête de la catégorie en surpassant le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Pour rappel, les capacités photo des derniers iPhone ont également été améliorées grâce à un meilleur traitement général des clichés (meilleur ISP), des options d’édition et une performance colorimétrique nettement améliorée. DXOMARK fait cependant remarquer que les capacités de zoom ont peu progressé par rapport aux modèles précédents (pas d’améliorations significatives en termes de texture et de cohérence de la qualité d’image sur toute la plage du téléobjectif), et qu’une fois encore, les nouveaux iPhone pêchent un peu sur les photos de nuit par rapport aux trois meilleurs photophones du marché.

A noter enfin, que DXOMARK n’a pas tenu compte dans son comparatif des nouveaux styles photographiques des iPhone 16 Pro (comme Undertones et Mood), des styles qui donnent pourtant aux clichés finaux une touche « studio » souvent impressionnante.