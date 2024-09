Apple a proposé aujourd’hui au téléchargement la bêta 5 d’iOS 18.1 et celle-ci est notamment l’occasion d’améliorer le centre de contrôle. On retrouve de nouveaux boutons pour la partie connectivité et une fonction pour remettre les paramètres à zéro.

Apple a ajouté des boutons séparés dans le centre de contrôle pour le Wi-Fi et le VPN. Avec iOS 18, ces commandes sont intégrées à un bouton de connectivité tout-en-un, mais elles peuvent désormais être ajoutées au centre de contrôle d’iOS 18.1. Les nouvelles options Wi-Fi et VPN ne peuvent pas être ajoutées à l’écran de verrouillage ou au bouton Action des récents iPhone.

Presque toutes les commandes de connectivité peuvent désormais être ajoutées individuellement, y compris le mode avion, les données cellulaires, le hotspot personnel, le Bluetooth, le Wi-Fi et le VPN. AirDrop et Satellite ne sont pas disponibles en tant que commandes autonomes.

18.1 Beta 5 Finally introduces individual WiFi and VPN toggles in control centre. pic.twitter.com/8LpCBFo7rO — Rishi Agrawal (@singhalrishi27) September 23, 2024

D’autre part, le fait de se rendre dans Réglages > Centre de contrôle propose une nouvelle option qui permet de réinitialiser le centre de contrôle et de le remettre comme Apple le propose par défaut. Cela peut être intéressant si vous l’avez personnalisé, mais décidez finalement de revenir aux paramètres par défaut d’iOS 18.

New reset Control Center option in iOS 18.1 Beta 5. pic.twitter.com/E51ouxBdsg — Camren (@setka_camren) September 23, 2024

La bêta 5 d’iOS 18.1 est disponible pour les développeurs. La bêta publique équivalente ne va pas tarder. Quant à la version finale pour tous, ce sera en octobre.