Tim Cook, le patron d’Apple, et Jimmy Fallon, animateur de l’émission The Tonight Show, se sont promenés à Central Park pour notamment parler de l’iPhone 16 et d’Apple Intelligence.

La conversation débute par Jimmy Fallon qui demande à Tim Cook s’il se rend dans les Apple Store à chaque lancement d’iPhone. Le patron d’Apple répond qu’il essaie de venir le plus souvent possible au célèbre Apple Store de la 5e Avenue à New York. Il réagit ensuite au fait que les personnes présentes à la boutique sont très contentes d’être là, pouvant presque donner l’impression au dirigeant qu’il est une véritable star. « Je me rappelle simplement que leur amour est pour Apple et qu’il se trouve que je suis la personne à qui ils l’attribuent », réagit Tim Cook.

Tim Cook indique ensuite qu’il travaille au sein d’Apple depuis 27 ans et qu’il ne s’imaginait pas être un jour le patron de l’entreprise. Jimmy Fallon a indiqué de son côté qu’il avait étudié l’informatique et qu’il savait programmer en COBOL et un peu en C++.

Vient ensuite le moment où il est question de l’iPhone 16 (qui a été utilisé pour filmer la vidéo) et d’Apple Intelligence. Tim Cook dit être enthousiaste par l’ensemble du smartphone, mais parle surtout d’Apple Intelligence qui sera disponible en octobre avec iOS 18.1. Il cite notamment la fonction qui résume les e-mails grâce à l’IA, Genmoji pour générer des emojis et Image Playgroud pour générer des images.

La conversation se termine avec Jimmy Fallon qui devine ce que Tim Cook choisit comme supplément dans son hot dog (de la moutarde en l’occurrence) et qui achète deux casquettes avec NYC comme inscription. Les deux hommes se quittent à l’Apple Store d’Upper East Side, après une marche de quelques minutes.