Apple Intelligence a fait ses débuts avec la bêta d’iOS 18.1 et de macOS 15.1, mais il s’agit pour l’instant de quelques fonctionnalités et non de la totalité. Tim Cook, le patron d’Apple, parle d’un déploiement progressif.

Lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers d’Apple, Tim Cook a indiqué :

Comme nous l’avons mentionné en juin, le déploiement a commencé avec les développeurs cette semaine. Nous avons commencé par certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence, pas la suite complète. D’autres fonctionnalités comme les langues au-delà de l’anglais américain seront mises en place au cours de l’année, et il y a d’autres fonctionnalités qui seront mises en place au cours de l’année, et ChatGPT sera intégré d’ici la fin de l’année civile. Donc, oui, il s’agit d’un lancement échelonné.

Tim Cook ne communique pas encore une date précise pour l’arrivée de ChatGPT sur Apple Intelligence, si ce n’est que ce sera avant la fin de l’année. Il n’est donc pas impossible que cela arrive avec une mise à jour comme iOS 18.2 au lieu d’iOS 18.1. De plus, le patron d’Apple ne dit pas si les prochaines bêtas d’iOS 18.1 pour les développeurs intégreront d’autres fonctionnalités de l’IA ou s’il faudra là encore attendre iOS 18.2.

L’année dernière, iOS 17.2 avait vu le jour le 11 décembre. Un an plus tôt, iOS 16.2 a été disponible le 13 décembre. En partant du principe qu’Apple conserve ce calendrier, il faut s’attendre à ce que la version finale d’iOS 18.2 débarque avant la mi-décembre. iOS 18.1 devrait sortir en octobre et iOS 18.0 doit arriver en septembre.