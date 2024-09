Apple TV+ propose la bande-annonce pour Disclaimer, la série thriller d’Alfonso Cuarón qui comprend notamment Cate Blanchett au casting. Elle sera disponible en streaming à partir du 11 octobre.

La journaliste acclamée Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett) a bâti sa réputation en révélant les méfaits et les transgressions des autres. Lorsqu’elle reçoit un roman d’un auteur inconnu, elle est horrifiée de réaliser qu’elle est désormais le personnage principal d’une histoire qui expose ses secrets les plus sombres et menace de détruire sa famille.

Alors que Catherine court pour découvrir la véritable identité de l’écrivain, elle est forcée d’affronter son passé avant qu’il ne détruise sa vie et ses relations avec son mari Robert (Baron Cohen) et son fils Nicholas (Kodi Smit-McPhee). L’ensemble du casting comprend Kevin Kline, Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George et Hoyeon. Indira Varma est la narratrice.

Disclaimer aura le droit à sept épisodes au total sur Apple TV+, avec chacun représentant un chapitre. Les deux premiers épisodes seront disponibles en streaming le 11 octobre. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi.

Les premiers avis de la presse sont plus que positifs. La série obtient un taux de satisfaction de 84% sur l’agrégateur Rotten Tomatoes. Sur Metacritic, la note est de 72 sur 100.