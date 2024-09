Apple vient de proposer au téléchargement la deuxième bêta publique d’iOS 18.1 sur iPhone et d’iPadOS 18.1 sur iPad. Elle arrive 24 heures après la bêta 5 pour les développeurs. Les deux sont identiques.

Plusieurs nouveautés sont à retrouver avec la bêta du jour. On retrouve des boutons séparés dans le centre de contrôle pour le Wi-Fi et le VPN, la possibilité de réinitialiser le centre de contrôle, une amélioration de la fonction de recopie de l’écran d’iPhone pour transférer facilement ses documents entre un Mac et un iPhone, et plus encore. Les nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous verrez la bêta d’iOS 18.1 apparaître et pourrez procéder au téléchargement puis à l’installation.

Si vous n’avez pas rejoint le programme et souhaitez le faire, voici les étapes à suivre :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

Sur Mac, il y a la deuxième bêta publique de macOS 15.1 qui est disponible. Elle aussi arrive 24 heures après la version équivalente pour les développeurs.