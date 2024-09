Apple a proposé la bêta 5 d’iOS 18.1 au téléchargement et cette version a le droit à plusieurs nouveautés. C’est l’occasion de les regrouper ici.

Les nouveautés d’iOS 18.1 bêta 5

– Apple a ajouté des boutons séparés dans le centre de contrôle pour le Wi-Fi et le VPN. Avec iOS 18, ces commandes sont intégrées à un bouton de connectivité tout-en-un, mais elles peuvent désormais être ajoutées au centre de contrôle d’iOS 18.1. Les nouvelles options Wi-Fi et VPN ne peuvent pas être ajoutées à l’écran de verrouillage ou au bouton Action des récents iPhone.

18.1 Beta 5 Finally introduces individual WiFi and VPN toggles in control centre. pic.twitter.com/8LpCBFo7rO — Rishi Agrawal (@singhalrishi27) September 23, 2024

– Le fait de se rendre dans Réglages > Centre de contrôle propose une nouvelle option qui permet de réinitialiser le centre de contrôle et de le remettre comme Apple le propose par défaut. Cela peut être intéressant si vous l’avez personnalisé, mais décidez finalement de revenir aux paramètres par défaut d’iOS 18.

– Le support du RCS a lieu chez de nouveaux opérateurs… mais rien ne bouge en France. Seul SFR le propose pour l’instant. Avec la bêta 5 d’iOS 18.1, on retrouve le support chez Telenet (Belgique), Proximus (Belgique), Base (Belgique), TracFone (États-Unis) et C Spire (États-Unis).

– Maintenant, le bouton Commande de l’appareil photo propose une option supplémentaire permettant de basculer sur le capteur frontal pour prendre des selfies.

– La fonction de recopie de l’écran de l’iPhone s’améliore. Une fois l’iPhone mis à jour vers iOS 18.1 et le Mac vers macOS 15.1, il suffit d’ouvrir, par exemple, l’application Photos sur l’iPhone et de glisser-déposer une photo depuis le Mac. La photo va alors se transférer sans fil vers l’application Photos du téléphone. Il est également possible d’ouvrir l’application Fichiers et de transférer un autre type de document, comme un fichier PDF. Et là encore, le transfert se fait sans problème. Et bien sûr, il est également possible de faire un transfert depuis l’iPhone vers le Mac, où il suffit là encore de faire un glisser-déposer.

– Au niveau de l’application Notes, il y a un nouveau bouton pour accéder aux options de rédaction d’Apple Intelligence dans la barre d’outils. Auparavant, les options de rédaction n’étaient accessibles qu’en mettant tout le texte en surbrillance et en appuyant sur l’option dans le menu contextuel.

– L’icône de l’application Apple Watch a été légèrement modifiée.

Новое в iOS 18.1 beta 5 Watch – с иконки приложения пропала боковая кнопка часов pic.twitter.com/hpmWCf003w — Apple Pro (@aaplpro) September 24, 2024

– Apple Intelligence a maintenant le droit à une icône sombre lorsque le thème sombre est activé au niveau d’iOS.