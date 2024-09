La fonction de recopie de l’écran de l’iPhone s’améliore grâce à iOS 18.1 et macOS 15.1, puisqu’il est maintenant possible de glisser-déposer des fichiers pour les transférer entre les appareils. C’est en place avec la bêta 5, disponible depuis hier pour les développeurs.

Un transfert facile de fichiers entre le Mac et l’iPhone

Une fois l’iPhone mis à jour vers iOS 18.1 et le Mac vers macOS 15.1, il suffit d’ouvrir, par exemple, l’application Photos sur l’iPhone et de glisser-déposer une photo depuis le Mac. La photo va alors se transférer sans fil vers l’application Photos du téléphone. Il est également possible d’ouvrir l’application Fichiers et de transférer un autre type de document, comme un fichier PDF. Et là encore, le transfert se fait sans problème. Et bien sûr, il est également possible de faire un transfert depuis l’iPhone vers le Mac, où il suffit là encore de faire un glisser-déposer.

Voici un exemple en vidéo de la fonctionnalité :

Drag and Drop in iPhone Mirroring now works with macOS 15.1 Beta 5 and iOS 18.1 Beta 5. pic.twitter.com/uiJL1IQOuI — Beta Profiles (@BetaProfiles) September 23, 2024

Il y a un élément à prendre en compte : à l’instar d’Apple Intelligence, la recopie de l’écran de l’iPhone sur Mac n’est pas disponible dans les pays de l’Union européenne à cause du DMA. Mais il est possible de contourner le blocage. En effet, il suffit pour cela de se rendre dans les réglages de son Mac et de se connecter avec un compte Apple venant d’un pays qui n’est pas dans l’Union européenne. Il peut s’agir d’un compte américain par exemple. Connectez ensuite le même compte sur l’iPhone et la fonction de recopie sera alors disponible sur le Mac.

Apple a déjà dit que la version finale d’iOS 18.1 sera disponible dans le courant d’octobre. On imagine bien que macOS 15.1 arrivera au même moment.