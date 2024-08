La fonction de recopie de l’écran de l’iPhone a évolué avec les dernières bêtas d’iOS 18/18.1 et macOS Sequoia 15.0/15.1, permettant aux utilisateurs de modifier l’écran d’accueil et plus exactement de définir la position des icônes d’applications.

Au départ, la fonction de recopie de l’iPhone permettait d’avoir accès à l’écran de son téléphone directement sur son Mac. On pouvait ainsi le contrôler à distance. Avec les dernières bêtas en date, Apple a ajouté une option pour modifier l’écran d’accueil comme le note 9to5Mac.

Pour cela, il suffit de cliquer sur la recopie de l’écran de l’iPhone et maintenir son clic pendant un instant. Les icônes vont alors se mettre à trembler et vous pourrez les ajuster à votre convenance, tout comme vous pourrez changer la position des widgets. De même, vous avez l’option de supprimer une application.

Vous pouvez ajouter des widgets, modifier leur taille, activer la fonction d’appui long sur les applications, les icônes en mode sombre ou opter pour la teinte des icônes. Il n’y a cependant pas d’option pour accéder à l’écran de verrouillage ou au centre de contrôle, et les notifications ne peuvent être consultées que via le centre de notifications du Mac.

Pour rappel, la fonction de recopie de l’écran de l’iPhone n’est (pour le moment) pas officiellement proposée dans les pays de l’Union européenne. Mais il est possible de « tricher » et l’avoir tout de suite. Il suffit pour cela de configurer son Mac avec un compte Apple venant d’un pays n’étant pas situé dans l’Union européenne. Cela peut être un compte suisse, américain et autre.