Actuellement, il existe une application Xbox et une application Xbox Game Pass sur iOS et Android. Microsoft annonce qu’il va prochainement regrouper les deux pour avoir une application Xbox tout-en-un.

Sur son blog Xbox, Microsoft indique :

L’application Xbox sur mobile est la plateforme idéale pour rester connecté à vos jeux et à votre communauté, directement depuis votre téléphone ou votre tablette. À partir de cette semaine, nous rationalisons l’expérience de l’application mobile en transférant des fonctionnalités de l’application Xbox Game Pass dans l’application Xbox. Ces mises à jour seront disponibles pour les membres bêtas sur mobile et seront bientôt accessibles à tous. Dans le cadre de ces changements, nous ne prendrons plus en charge les nouveaux téléchargements de l’application Xbox Game Pass à partir de novembre.

La nouvelle application Xbox comprendra désormais l’intégration du Game Pass (consulter les jeux, votre abonnement, etc), ainsi que les discussions en groupe, les conversations écrites, l’accès aux captures de jeux et la possibilité d’installer ou de jouer à distance à des jeux.

Microsoft et Apple continuent de se disputer au sujet des applications de cloud gaming. Il n’est donc toujours pas possible de jouer via le cloud sur iOS ou Android à partir de l’application mobile Xbox. Si vous souhaitez profiter réellement du Xbox Game Pass sur mobile, vous devrez continuer à accéder à xbox.com/play à partir d’un navigateur comme Safari.