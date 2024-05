C’est en juillet que Microsoft lancera sa boutique de jeux Xbox sur iOS et Android. Cela fait un moment maintenant que le projet est en réflexion et il va enfin voir le jour.

Sarah Bond, la présidente de Xbox, a annoncé la nouvelle lors du Bloomberg Technology Summit :

Sarah Bond, @Microsoft’s Xbox president, announced at #BloombergTech that the company will launch its own mobile game store in July, creating an alternative to Apple and Google’s app stores pic.twitter.com/hj6eLtsGfl

— Bloomberg Live (@BloombergLive) May 9, 2024