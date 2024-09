BOE Display est depuis quelques années un important fournisseur d’Apple, l’entreprise chinoise livrant des écrans OLED pour l‘iPhone. Un grain de sable inattendu pourrait se glisser dans cette belle entente : en effet, quelques heures seulement après l’inauguration d’une nouvelle usine BOE en présence d’officiels et de représentants du gouvernement chinois, le membre du Congrès américain John Moolenaar a exhorté le Secrétaire à la Défense Lloyd Austin à ajouter les entreprises chinoises BOE et Tianma sur la « Liste des entités militaires chinoises » (Liste 1260H) du Département de la Défense, et ce pour des inquiétudes portant sur la sécurité nationale. Moolenaar rappelle le rôle crucial de la technologie d’affichage dans les systèmes d’armement avancés, et avertit que la dépendance des États-Unis aux écrans chinois pourrait rapidement gêner les capacités de production de l’armée américaine si le commerce avec la Chine était interrompu.

Moolenaar note ainsi que la capacité de production chinoise d’écrans LCD est passée de 0% en 2004 à 72% aujourd’hui. Une domination similaire est désormais visible concernant la technologie d’affichage OLED, dont la production à l’échelle mondiale est assurée à 51% par des sociétés chinoises. La Chine redouble aussi d’efforts dans les secteurs des micro-écrans de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV) : 90% des dépenses mondiales sur ce type de technologies proviennent d’entreprises chinoises financées en partie par Pékin, ce qui là encore pourrait faire peser un risque sécuritaire lourd sur des technologies militaires américaines RA et/ou RV.

Le membre du Congrès souligne également les liens de BOE et Tianma avec l’Armée populaire de libération (APL), notant que Tianma opère en tant que filiale de l’Aviation Industry Corporation of China (AVIC), un important fabricant d’avions de chasse pour l’APL. BOE et Tianma opèreraient en outre dans les parcs industriels de fusion militaro-civile de la Chine. Inutile de préciser que si BOE était finalement désigné par les Etats-Unis comme une entreprise militaire chinoise, les relations commerciales entre Apple et son fournisseur s’en trouveraient sans doute bouleversées.c