On peut véritablement parler de « mano à mano » : en Chine, sur le second trimestre 2024, Apple et Huawei sont à 26% de Pdm sur le marché de la tablette. La domination sans partage de de l’iPad sur le marché chinois est donc de l’histoire ancienne, Huawei ayant réussi localement son retour en force. Dans le détail, Huawi aurait écoulé 2,05 millions de tablettes, contre 2,02 millions d’iPad. Le fabricant chinois est donc en fait devant d’un cheveux, mais on reste évidemment dans la marge d’erreur à ce stade. La bonne opération est encore à mettre à l’actif de Huawei, qui passe de 19 à 26% de Pdm (+66%) tandis qu’Apple voit sa part s’effriter et passe de 36 à 26% de Pdm (-14%). Le coût de mou d’Apple est largement profitable à la concurrence chinoise sur un marché de la tablette en progression de 20% sur la période.

Xiaomi affiche ainsi une croissance de 24%, Honor de 63%, et Lenovo de 12%. Les petits fabricants non visibles dans le tableau progressent globalement de 22%. Apple parviendra t-il à retrouver la tête de ce classement ? Rien n’est moins sûr sachant que les tablettes sont désormais bien équipées et que l’élément différenciant est désormais le prix ou l’IA, deux points sur lesquels Apple n’est pas vraiment en situation de force (prix élevés et Apple Intelligence en retard).

Emma Xu, analyste chez Canalys estime que « Le marché chinois des tablettes est très compétitif, car de plus en plus de fournisseurs de smartphones élargissent leur portefeuille pour inclure des tablettes. De plus, l’opportunité de l’IA attire davantage de fournisseurs des secteurs de l’éducation et de l’Internet sur le marché des appareils, stimulant ainsi le développement des enfants. tablettes à contenu éducatif en Chine continentale. »