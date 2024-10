Apple TV+ annonce que la série Sugar, qui met en scène Colin Farrell, va continuer. En effet, le programme a été renouvelé pour une saison 2 sur le service de streaming.

Saison 2 pour la série Sugar

Sugar est un regard contemporain et unique sur l’un des genres les plus populaires et les plus importants de l’histoire de la littérature, du cinéma et de la télévision : l’histoire d’un détective privé. Colin Farrell incarne John Sugar, un détective privé américain qui suit de près la disparition mystérieuse d’Olivia Siegel, la petite-fille bien-aimée du légendaire producteur hollywoodien Jonathan Siegel. Alors que Sugar tente de déterminer ce qui est arrivé à Olivia, il va également déterrer des secrets de la famille Siegel, certains très récents, d’autres enfouis depuis longtemps.

Après les événements de la première saison, la deuxième verra Sugar de retour à Los Angeles, s’occupant d’un autre cas de personne disparue alors qu’il continue à chercher des réponses concernant sa sœur disparue.

« Il a été incroyablement enthousiasmant de voir le public du monde entier adopter Sugar, et nous sommes ravis de revenir pour une deuxième saison », ont déclaré les producteurs exécutifs Audrey Chon et Simon Kinberg. « Nous sommes très reconnaissants à nos partenaires d’Apple pour leur soutien, à notre showrunner Sam Catlin, au brillant Colin Farrell et, bien sûr, à nos téléspectateurs. Nous sommes impatients de remettre John Sugar sur l’affaire ».

« Depuis le premier épisode, le public a été saisi par les mystères et les rebondissements de Sugar, avec une performance incroyable de Colin Farrell au centre », a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation d’Apple TV+. « Colin, Simon Kinberg, Audrey Chon et toute l’équipe derrière cette série ont brillamment mélangé les genres pour créer une série captivante et incontournable qui laisse les téléspectateurs dans l’expectative, et nous sommes impatients de voir où le détective John Sugar se retrouvera dans la deuxième saison ».

Il n’y a pas encore une date de sortie pour la saison 2 de Sugar sur Apple TV+.