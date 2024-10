L’Apple Watch Series 10, dernière innovation de la marque à la pomme, vient de passer sous les outils experts d’iFixit pour une analyse détaillée de sa conception et de sa facilité de réparation.

Pour accéder aux entrailles de la montre, il est nécessaire de chauffer légèrement l’écran afin de le séparer du boîtier. À l’intérieur, on découvre que le Taptic Engine et la batterie dominent l’espace disponible, avec la majorité des autres composants réduits à une taille minuscule, compliquant ainsi toute tentative de manipulation.

La distance entre le verre de l’écran et le boîtier est extrêmement fine, ne dépassant pas 0,2 mm. La version la plus grande de la série 10 est équipée d’une batterie de 1,266 Wh, qui fournit les 18 heures d’autonomie garanties par Apple. Contrairement aux modèles plus grands qui utilisent une enveloppe souple pour le composant de la batterie, les modèles plus petits bénéficient d’un boîtier métallique protecteur. Bien que l’écran soit plus grand que dans les versions précédentes, les changements par rapport à la série 9 restent minimes, avec principalement des améliorations au niveau des angles de vision.

Le démontage de cette montre s’avère complexe, nécessitant le retrait de multiples petites vis et connecteurs, ce qui a conduit iFixit à lui attribuer une note de réparabilité de 3 sur 10 (elle avait attribué la note de 7 sur 10 à l’iPhone 16 et 16 Pro).