C’est peut-être le plus gros fail d‘Apple depuis l’iPhone 4 oublié dans un bar de Cupertino. Il semble en effet que le MacBook Pro M4 qui avait été présenté hier dans la vidéo d’un YouTubeur russe soit déjà passé par d’autres mains. D’autres modèles similaires ont été proposés à la vente sur un site de petites annonces russe. L’annonce mentionnait un MacBook Pro de 14 pouces doté de la prochaine puce M4, avec 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et une nouvelle finition noir spatial (finition actuellement exclusive aux modèles M3 Pro et M3 Max). Le prix demandé était d’environ 7 500 dollars, bien supérieur donc aux modèles actuels de MacBook Pro. Plusieurs unités auraient été proposées à la vente, ce qui laisse entendre qu’un lot aurait été volé ou « négocié » dans un entrepôt en Chine. L’annonce a depuis été retirée.

Les spécifications de ces modèles très convaincants coïncident avec les informations déjà glanées sur la prochaine gamme de MacBook Pro dotés du processeur M4, une gamme qui pourrait être disponible à la vente dès la fin octobre avec une date de sortie potentielle le 1er novembre. Les vidéos de leak divulguées laissent entrevoir des améliorations possibles, telles que trois ports Thunderbolt 4 pour le modèle de base et 16 Go de RAM comme nouvelle configuration minimale. Les leaks publiés révèlent en tout cas une importante faille dans la sécurité de la supply chain d’Apple. La firme de Cupertino n’a pas encore réagi, et il est évidemment conseillé aux consommateurs de faire preuve de la plus grande des prudences face à ces annonces non officielles.