La production des nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M4 Pro et M4 Max aurait débuté ce mois-ci, selon Digitimes. C’est assez raccord avec les précédentes informations concernant le créneau de lancement et notamment les écrans déjà expédiés.

En mai, il a été révélé qu’Apple devrait proposer les puces M4 Pro et M4 Max avec les MacBook Pro dans le courant du second semestre de 2024. D’autres Mac verront le jour à la même période, à savoir les Mac mini, iMac et MacBook Pro de 14 pouces d’entrée de gamme avec la puce M4 standard.

Apple a déjà annoncé une keynote pour le 9 septembre et ce sera l’occasion de découvrir les iPhone 16, ainsi que les AirPods 4 et les nouvelles Apple Watch. Il ne faut cependant pas s’attendre à de nouveaux Mac à cette période. Le constructeur choisit généralement le mois d’octobre pour faire des annonces pour ses ordinateurs. L’histoire pourrait bien se répéter cette année. En 2023, Apple avait organisé une keynote le soir d’Halloween pour annoncer ses puces M3 et les Mac qui vont avec.

À quoi s’attendre avec les MacBook Pro M4 Pro/Max ? À plus de puissance, c’est certain. Mais à part ça, ce serait une mise à niveau assez classique. Il faut comprendre par là que le design général des Mac portables ne devrait pas changer.

Pour rappel, la puce M4 standard existe déjà dans l’iPad Pro. Elle se veut 25% plus performante que la puce M3 lorsque tous les cœurs du processeur sont utilisés, selon les tests sur Geekbench. Cela permet donc de se faire une idée de ce que proposeront les nouveaux Mac à l’automne.