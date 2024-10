Si l’on en croit le récent test de la chaine YouTube PhoneBuff, l’iPhone 16 Pro Max établit une nouvelle référence en termes de performances et d’autonomie des smartphones. Le mobile d’Apple était confronté au Samsung Galaxy S24 Ultra. Dans ce test aux conditions rigoureuses, contrôlé par un bras robotisé afin de simuler une utilisation sur la durée, l’iPhone 16 Pro Max a affiché une autonomie de 28 heures et 14 minutes, dont plus de 12 heures d’écran et 16 heures en veille. Cette performance surpasse aisément les résultats du Galaxy S24 Ultra, qui a duré 27 heures et 18 minutes avant de réclamer sa recharge, ainsi que l’iPhone 15 Pro Max (27 heures et 45 minutes).



Le test de PhoneBuff consiste en un large éventail d’activités telles que le surfe et le défilement sur les médias sociaux, la messagerie, la navigation, le jeu et le streaming, soit une synthèse réalité des usages quotidiens d’un utilisateur lambda. Au final, l’iPhone 16 Pro Max parvient à surpasser ses concurrents tant au niveau de la durée de vie de la batterie que des performances globales. Il est loin le temps où les iPhone étaient à la traine concernant l’autonomie mobile. Certes, l’iPhone modèle Pro reste cher, très cher, mais il reste la référence en terme de puissance brute, d’autonomie et de performances vidéo. Pas si mal au final…