Bonne nouvelle : les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max améliorent l’autonomie par rapport à leurs prédécesseurs. Le gain varie selon les modèles.

Des gains pour l’autonomie avec les iPhone 16

Sur la fiche technique de ses nouveaux smartphones, Apple indique le nombre d’heures pour la lecture vidéo, le streaming vidéo et la lecture audio. Presque à chaque fois, les iPhone 16 font mieux que les iPhone 15. Voici le détail :

iPhone 15 : jusqu’à 20 heures de lecture vidéo, jusqu’à 16 heures de streaming vidéo et jusqu’à 80 heures de lecture audio

iPhone 16 : jusqu'à 22 heures de lecture vidéo, jusqu'à 18 heures de streaming vidéo et jusqu'à 80 heures de lecture audio

iPhone 15 Plus : jusqu’à 26 heures de lecture vidéo, jusqu’à 20 heures de streaming vidéo et jusqu’à 100 heures de lecture audio

iPhone 16 Plus : jusqu'à 27 heures de lecture vidéo, jusqu'à 24 heures de streaming vidéo et jusqu'à 100 heures de lecture audio

iPhone 15 Pro : jusqu’à 23 heures de lecture vidéo, jusqu’à 20 heures de streaming vidéo et jusqu’à 75 heures de lecture audio

iPhone 16 Pro : jusqu'à 27 heures de lecture vidéo, jusqu'à 22 heures de streaming vidéo et jusqu'à 85 heures de lecture audio

iPhone 15 Pro Max : jusqu’à 29 heures de lecture vidéo, jusqu’à 25 heures de streaming vidéo et jusqu’à 95 heures de lecture audio

iPhone 16 Pro Max : jusqu'à 33 heures de lecture vidéo, jusqu'à 29 heures de streaming vidéo et jusqu'à 105 heures de lecture audio

Il est certain qu’un test d’autonomie sur la navigation Web aurait aussi été intéressant. Mais Apple propose uniquement ces trois données.

De plus, les iPhone 16 supportent la charge sans fil MagSafe à 25 W, contre 15 W pour les modèles précédents. Selon les dires d’Apple, 30 minutes de charge permettent de passer de 0 à 50% d’autonomie. Il faut pour cela utiliser un adaptateur d’au moins 30 W et le connecter avec le nouveau chargeur MagSafe disponible dès maintenant à l’achat. La charge rapide est également disponible avec un adaptateur de 20 W ou plus associé à un câble USB-C standard.